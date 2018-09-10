В Челябинской области дети стали красть еду из птичьих кормушек

Жители Озёрска (Челябинская область) пожаловались на детей, крадущих корм для белок и птиц.

По словам жильцов домов по улице Кирова, местная детвора устроила настоящую охоту за содержимым развешанных во дворах кормушек. Туда сердобольные любители животных регулярно насыпают орешки или семечки.

«Во дворе дома №8 находятся две кормушки для белочек и птичек. Мы покупаем орешки и семечки не для ваших детей, которые выгребают всё из кормушки. Проведите беседы со своими детьми, что не хорошо отбирать у маленьких белочек и птичек корм. И отправляйте своих чад на прогулку сытыми!» — сообщила местная жительница в сообществе «Подслушано в Озёрске».

Мнение других озерчан по этому поводу разделились. Одни считают, что «они же детки» и могут делать всё, что захотят. А белочки и птицы найдут себе пропитание в другом месте.

Другие шутят над ситуацией, в которой родители на просьбу ребенка дать семечек, советуют ему взять их из кормушки. А в итоге взрослые решили поднять кормушки на недоступную для детей высоту.