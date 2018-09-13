Орчанка, подозреваемая в убийстве новорожденного, остается на свободе

В Орске суд избрал меру пресечения 19-летней обвиняемой в убийстве новорожденного сына.

Ходатайство следователей было удовлетворено. Орчанке суд, оценив обстоятельства преступления и характеристику личности, определил ряд ограничений (эта мера пресечения не связана с лишением свободы), сообщает СУ СК региона. Стоит отметить, что девушка признала свою вину. Состояние ее здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, утром 10 сентября, в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной было обнаружено тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Установлено, что в ночь на понедельник местная жительница без медицинской помощи на съемной квартире родила мальчика. Установлено, что ребенок скончался вследствие механической асфиксии в результате удушения. Родился он здоровым и доношенным.