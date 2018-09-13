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Орчанка, подозреваемая в убийстве новорожденного, остается на свободе
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Орчанка, подозреваемая в убийстве новорожденного, остается на свободе 

АиФ-Оренбург + ещё 7 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске суд избрал меру пресечения 19-летней обвиняемой в убийстве новорожденного сына.
Ходатайство следователей было удовлетворено. Орчанке суд, оценив обстоятельства преступления и характеристику личности, определил ряд ограничений (эта мера пресечения не связана с лишением свободы), сообщает СУ СК региона. Стоит отметить, что девушка признала свою вину. Состояние ее здоровья оценивается, как удовлетворительное.
Расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, утром 10 сентября, в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной было обнаружено тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Установлено, что в ночь на понедельник местная жительница без медицинской помощи на съемной квартире родила мальчика. Установлено, что ребенок скончался вследствие механической асфиксии в результате удушения. Родился он здоровым и доношенным.
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