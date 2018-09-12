СК: в Орске новорожденный мальчик был задушен

Стала известна причина смерти новорожденного в Орске, тело которого было найдено в мусорке.

Установлено, что мальчик скончался вследствие механической асфиксии в результате удушения. Родился он здоровым и доношенным. По подозрению в убийстве задержана 19-летняя местная жительница, мать ребенка. Девушка призналась, что именно она совершила преступление. Она заявила, что у нее была трудная жизнь и проблемы с деньгами, сообщает СУ СК региона. Расследование продолжается.

Напомним, утром 10 сентября, в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной было обнаружено тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Установлено, что в ночь на понедельник местная жительница без медицинской помощи родила мальчика.