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СК: в Орске новорожденный мальчик был задушен
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СК: в Орске новорожденный мальчик был задушен 

АиФ-Оренбург + ещё 6 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Стала известна причина смерти новорожденного в Орске, тело которого было найдено в мусорке.
Установлено, что мальчик скончался вследствие механической асфиксии в результате удушения. Родился он здоровым и доношенным. По подозрению в убийстве задержана 19-летняя местная жительница, мать ребенка. Девушка призналась, что именно она совершила преступление. Она заявила, что у нее была трудная жизнь и проблемы с деньгами, сообщает СУ СК региона. Расследование продолжается.
Напомним, утром 10 сентября, в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной было обнаружено тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете. Установлено, что в ночь на понедельник местная жительница без медицинской помощи родила мальчика.
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