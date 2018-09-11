СМИ: в Орске погиб 6-месячный грудничок

В Орске в одном из домов по улице Сорокина обнаружено тело шестимесячного ребенка.

Предположительно, малыш захлебнулся рвотными массами, следов насильственной смерти на его трупе не обнаружено, сообщает Орск.ру.

Стоит отметить, это уже второе смертельное происшествие на неделе с маленькими детьми в Орске. Напомним, утром 10 сентября в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной обнаружено тело новорожденного ребенка. Установлено, что в ночь на понедельник местная жительница без медицинской помощи родила мальчика. Что было дальше — выясняет следователи.