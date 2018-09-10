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В Орске в мусорном баке обнаружено тело новорожденного ребенка
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В Орске в мусорном баке обнаружено тело новорожденного ребенка 

АиФ-Оренбург + ещё 1 14 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске, утром 10 сентября, в мусорном баке в районе жилых домов по улице Перегонной обнаружено тело новорожденного ребенка.
Установлено, что ночью 10 сентября местная жительница без медицинской помощи родила мальчика. Что было дальше — выяснит судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, причина его смерти. Женщина доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, дабы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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