Чиновники Минздрава сами поедут за вакциной от полиомиелита, если не получат ее в сентябре 

В министерстве здравоохранения не исключают, что и в конце сентября партия вакцины от полиомиелита, которую Калужская область должна была получить еще в конце июля, получена не будет. «Если поставок до 30 сентября не будет, то представители нашего министерства в первых числах октября будут на заводе. Думаю, что вопрос будет решен. В течение года мы всех привьем», — пообещал 10 сентября на заседании правительства Калужской области глава Минздрава Константин Баранов, комментируя публикацию «Калуги 24». Напомним, речь в ней шла о том, что летом Калужская область вновь столкнулась с дефицитом вакцины. Из-за этого у многих родителей возникли проблемы с устройством детей в детсады. Справка о прививке — это обязательное условие зачисления ребенка в детсад, так как иммунизацию детей против полиомиелита содержит национальный календарь прививок. Вакцину должен поставить кировский завод биофармацевтической компания «Нанолек». Но это — единственный производитель вакцины в стране, поэтому пока спрос опережает предложение. Калужская область запросила 4,9 тысячи доз. Это покроет около 40% потребности. Всего в этом году вакцинацию должны пройти девять тысячам детей. Трем тысячам из них прививки уже сделаны.