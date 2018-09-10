Ещё
Чиновники Минздрава сами поедут за вакциной от полиомиелита, если не получат ее в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чиновники Минздрава сами поедут за вакциной от полиомиелита, если не получат ее в сентябре 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В министерстве здравоохранения не исключают, что и в конце сентября партия вакцины от полиомиелита, которую Калужская область должна была получить еще в конце июля, получена не будет. «Если поставок до 30 сентября не будет, то представители нашего министерства в первых числах октября будут на заводе. Думаю, что вопрос будет решен. В течение года мы всех привьем», — пообещал 10 сентября на заседании правительства Калужской области глава Минздрава Константин Баранов, комментируя публикацию «Калуги 24». Напомним, речь в ней шла о том, что летом Калужская область вновь столкнулась с дефицитом вакцины. Из-за этого у многих родителей возникли проблемы с устройством детей в детсады. Справка о прививке — это обязательное условие зачисления ребенка в детсад, так как иммунизацию детей против полиомиелита содержит национальный календарь прививок. Вакцину должен поставить кировский завод биофармацевтической компания «Нанолек». Но это — единственный производитель вакцины в стране, поэтому пока спрос опережает предложение. Калужская область запросила 4,9 тысячи доз. Это покроет около 40% потребности. Всего в этом году вакцинацию должны пройти девять тысячам детей. Трем тысячам из них прививки уже сделаны.
Калуга 24: последние новости
Вакцина от полиомиелита вновь стала дефицитом TH Group начала строительство завода за 155 миллионов долларов Россельхознадзор нашел кишечную палочку в колбасах и субпродуктах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет19
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость30
Раскрыта тайна бабушек с сиреневыми головами
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину8
Какие женщины на самом деле мужчины
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд летом 2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение