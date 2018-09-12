Кубанцам начали делать прививки от гриппа

На Кубани стартовала прививочная кампания от гриппа и его осложнений, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Первую партию противогрипозной вакцины доставили в Краснодарский край. В поликлиниках и центрах вакцинации уже можно сделать прививку от гриппа себе и ребенку.

Бесплатно привиться могут люди из группы риска: дети от 6 месяцев, школьники и студенты, лица старше 60 лет, медики, работники сферы образования, обслуживания и ЖКХ, общественного транспорта.

Также в Национальный календарь профилактических прививок включены дополнительные категории. Это беременные, призывники, а также люди с хроническими соматическими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

Дополнительно по эпидемическим показаниям будут прививаться работники торговли и общественного питания, свиноводческих, птицеводческих хозяйств и те, кто проживает рядом с птицеводческими хозяйствами.