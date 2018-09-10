В Минздраве рассказали о новой вакцине против гриппа

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор на своем стенде на Восточном экономическом форуме сообщил об «атаке» в этом эпидемиологическом сезоне двух новых штамма гриппа.

"Для сезона 2018–2019 года ВОЗ рекомендованы два новых штамма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016 (H3N2)-подобный вирус и В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Указанные антигены вошли в состав отечественных вакцин. В настоящее время Минздравом России закуплено около 62,3 миллионов доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами", — говорится в сообщении.

С августа 2018 года в регионы уже поставлено более 31 миллиона доз гриппозных вакцин, уточнили в пресс-службе.

Вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому важно своевременно привиться против гриппа в преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом, напомнили в Минздраве.