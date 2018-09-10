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«Оставляла без еды, тепла, медпомощи». Жестокую мать будут судить в Балахне
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«Оставляла без еды, тепла, медпомощи». Жестокую мать будут судить в Балахне 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Балахнинской городской прокуратурой установлен факт проживания детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. Лишенная ранее родительских прав в отношении пятерых детей 40-летняя жительница города Балахны допустила жестокое обращение с шестым ребенком 2017 года рождения. Она оставляла его без еды, тепла, медицинской помощи, элементарного ухода за ним, — рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
В связи с тем, что ребенок находился в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, он был незамедлительно помещен в ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» для оказания медицинской помощи.
По материалам прокурорском проверки в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Органами опеки и попечительства ведут работу по лишению женщины родительских прав.
К сожалению, такие случаи в Нижегородской области встречаются. NN.RU писал, что многодетную мать арестовали на 10 суток в Нижегородской области. А также 34-летняя жительница Кулебак оказалась на скамье подсудимых. Женщина жестоко обращалась со своими собственными детьми50323091— сыновьями 3 и 4 лет.
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