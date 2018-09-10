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Более 80 тысяч школьников смогли бесплатно отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях Приамурья
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Более 80 тысяч школьников смогли бесплатно отдохнуть этим летом в оздоровительных лагерях Приамурья 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В период летнего сезона в санаториях и детских лагерях Амурской области бесплатно отдохнули более 80 тысяч детей. На реализацию летней оздоровительной программы из областного и местного бюджетов было выделено порядка 335 миллионов рублей, что существенно превышает значения прошлого года. В среднем прирост финансирования в этом году составил 50 млн рублей, что поспособствовало увеличению количества школьников, изъявивших желание провести каникулы в детских лагерях региона.
Кроме того, для сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, были сформированы специальные смены, нацеленные на укрепление здоровья. Желающим «не сидеть без дела» была предоставлена возможность трудоустройства в ремонтных бригадах, школьных лесничествах и волонтерских отрядах. Общее число занятых подростков превысило 67 тысяч человек.
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