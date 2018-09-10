Воспитанники детского дома в Ленобласти исчезли после визита родителей

9 сентября в Ленинградской области после визита родителей пропали восемь воспитанников Анисимовского ресурсного центра. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам сотрудницы центра, родители пропавших детей — 28-летний мужчина и 26-летняя девушка приехали навестить отпрысков и привезли им фрукты и сладости. В какой-то момент работница оставила многочисленное семейство, чтобы отнести пакеты со снедью в другую комнату, а по возвращении не обнаружила ни детей, ни взрослых.

Уточняется, что и у родителей, и у ребят цыганская внешность и соответствующий акцент. К их поискам подключены местные правоохранители.