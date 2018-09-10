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В Адыгее началась ежегодная прививочная кампания против гриппа
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В Адыгее началась ежегодная прививочная кампания против гриппа 

АиФ Адыгея 51 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
В республику поступила первая партия вакцины «Совигрипп». Более 60 тысяч доз предназначено для взрослых, еще 23 тысячи заготовили для детей. Состав вакцины был согласован с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. — В соответствии с этими рекомендациями выпускаются уже те вакцины, которые предлагаются в предэпидемический сезон.
«В этом году вакцина содержит штаммы вируса гриппа AH1N1, вируса гриппа AH3N2 и вируса группы B первую очередь, прививаются так называемые, «группы риска» — дети, пенсионеры, призывники, хронические больные и те, кто рискует в связи с профессиональной деятельностью — медики, педагоги, коммунальщики и работники транспорта», рассказали в пресс-службе Минздрава РА.
Запланировано вакцинировать от гриппа 190 тысяч взрослых и 50 тысяч детей. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прописки.
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