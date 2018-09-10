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В Дзержинске похищены деньги на медобслуживание детского лагеря
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В Дзержинске похищены деньги на медобслуживание детского лагеря 

АиФ Нижний Новгород + ещё 1 11 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Прокуратура выявила факты хищения денег на медицинское обслуживание детского лагеря в Дзержинске, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По данным надзорного ведомства, на должность врача в детский лагерь была фиктивно трудоустроена женщина. Согласно платежной ведомости, она получила зарплату, однако в действительности не работала и не брала эти деньги. В платежных ведомостях и трудовых документах ее подписи отсутствуют.
«Денежные средства были похищены неустановленным лицом, а медицинское обслуживание детей не было обеспечено», — говорится в сообщении прокуратуры.
По итогам проверки бухгалтер и начальник лагеря были привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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