В Дзержинске похищены деньги на медобслуживание детского лагеря

Прокуратура выявила факты хищения денег на медицинское обслуживание детского лагеря в Дзержинске, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, на должность врача в детский лагерь была фиктивно трудоустроена женщина. Согласно платежной ведомости, она получила зарплату, однако в действительности не работала и не брала эти деньги. В платежных ведомостях и трудовых документах ее подписи отсутствуют.

«Денежные средства были похищены неустановленным лицом, а медицинское обслуживание детей не было обеспечено», — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки бухгалтер и начальник лагеря были привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».