Детскую площадку обустроили на территории района

Новую детскую площадку в районе остановили сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Объект сдадут в эксплуатацию до 20 сентября.

Детская площадка обустроена по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 2.

— До конца сентября все работы планируем завершить, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по содержанию и благоустройству Сергей Гетта.

Для детей установили новые качели, комплекс с горками и песочницу.

Сергей Гетта уточнил, что ребята могут уже сейчас приходить на объект и играть там, но в сопровождении родителей.