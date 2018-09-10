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Детскую площадку обустроили на территории района
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Детскую площадку обустроили на территории района 

Управа Пресненского района города Москвы 51 минуту назад
Фото: На Пресне
Новую детскую площадку в районе остановили сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Объект сдадут в эксплуатацию до 20 сентября.
Детская площадка обустроена по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 2.
— До конца сентября все работы планируем завершить, — рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник» по содержанию и благоустройству Сергей Гетта.
Для детей установили новые качели, комплекс с горками и песочницу.
Сергей Гетта уточнил, что ребята могут уже сейчас приходить на объект и играть там, но в сопровождении родителей.
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