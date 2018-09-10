Ещё
Дети вместо цветов: оренбуржцы пожертвовали онкобольным детям 130 тысяч
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети вместо цветов: оренбуржцы пожертвовали онкобольным детям 130 тысяч 

АиФ-Оренбург 46 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Благотворительная организация «Оренонк» подвела итоги акции «Дети вместо цветов».
В итоге удалось собрать 130 тысяч рублей, которые пожертвовали 13 учебных заведений Оренбуржья. В их числе: лицей №1 и №6, гимназии № 1,3,5, школы №85,56 в Оренбурге, Архиповская СОШ, Марьевская СОШ, Центральная СОШ, Орловская СОШ, Никольская СОШ, Чапаевская СОШ. Каждое учебное заведение оказало посильную материальную помощь благотворительной организации: минимальный размер жертвования— 1 200 рублей, максимальный— 67,5 тысяч.
30% пожертвований пойдет на адресную помощь онкобольным, 25% на реабилитацию детей, 20% 20% на проведение «Игр победителей» и остальное на другие виды помощи.
«Благодарим всех участников акции. Ваша помощь не завянет», — обращаются к оренбуржцам представители «Оренонк».
Суть акции «дети вместо цветов» заключается в том, что от всего класса дарится учителю один общий букет, а сэкономленные средства перечисляются на поддержку тяжело больных детей.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Соль-Илецке 10-летний ребенок получил ожоги из-за падения в костер В Орске в мусорном баке обнаружено тело новорожденного ребенка Новотроицкие приставы нашли девочку в другой стране и вернули ее маме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет19
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость30
Раскрыта тайна бабушек с сиреневыми головами
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину8
Какие женщины на самом деле мужчины
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд летом 2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение