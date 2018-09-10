Дети вместо цветов: оренбуржцы пожертвовали онкобольным детям 130 тысяч

Благотворительная организация «Оренонк» подвела итоги акции «Дети вместо цветов».

В итоге удалось собрать 130 тысяч рублей, которые пожертвовали 13 учебных заведений Оренбуржья. В их числе: лицей №1 и №6, гимназии № 1,3,5, школы №85,56 в Оренбурге, Архиповская СОШ, Марьевская СОШ, Центральная СОШ, Орловская СОШ, Никольская СОШ, Чапаевская СОШ. Каждое учебное заведение оказало посильную материальную помощь благотворительной организации: минимальный размер жертвования— 1 200 рублей, максимальный— 67,5 тысяч.

30% пожертвований пойдет на адресную помощь онкобольным, 25% на реабилитацию детей, 20% 20% на проведение «Игр победителей» и остальное на другие виды помощи.

«Благодарим всех участников акции. Ваша помощь не завянет», — обращаются к оренбуржцам представители «Оренонк».

Суть акции «дети вместо цветов» заключается в том, что от всего класса дарится учителю один общий букет, а сэкономленные средства перечисляются на поддержку тяжело больных детей.