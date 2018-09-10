В Сокольниках откроют огромную детскую площадку

Портал о событиях в городских парках Parkseasons проинформировал о том, что в начале октября в парке «Сокольники» откроется большая новая детская площадка. Игровое пространство расположится на улице Большая Тихоновская и займет пространство в 2000 квадратных метров.

На площадке расположатся 20 игровых элементов. Будут горки для малышей и для детей постарше, а также 5 разноразмерных игровых комплексов, 4 разновидности качелей, 3 вида каруселей, 6 пружинных качалок, канатная дорога и песочница.

Для подростков до 12 лет неподалеку от основной детской площадки соорудят спортивную зону. Здесь предусмотрены турники, брусья, шведская стенка, теннисный стол, комплекс для «урбан-футбола», боксерская стойка с двумя мешками, волейбольные сетки и стойка для игры в стритбол, а также канатная дорога.

Игровое пространство покроют безопасным для детей ударо-поглощающим материалом. Он смягчит удар при падении, а также не порвется и не сломается в ближайшие несколько лет.

До открытия новой площадки осталось меньше месяца.