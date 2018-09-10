Детский садик площадью порядка 3 тысяч квадратных метров откроется на улице Ярцевская в Москве, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

Дошкольное учреждение будет находиться по адресу: улица Ярцевская, вл.6, кор.2, в Кунцевском районе Западного административного округа. Это небольшое трехэтажное строение с фасадами, облицованными фиброцементными панелями белого, желтого и красного цвета. Здесь смогут учиться 12 групп: на первом этаже разместятся малыши от 1,5 до 3 лет, на втором этаже — группы для детей до пяти лет, на третьем — самые старшие в возрасте от 5 до 7 лет.

«При проектировании сада были учтены все требования, предъявляемые к современным учебным заведениям. Как ранее отмечал в своем блоге мэр Сергей Собянин , детские сады — это больше, чем место, где дети готовятся к школе, здесь они проводят свои первые сознательные годы, заводят друзей. Необходимо создавать им максимально комфортные условия для круглогодичного пребывания в ДОУ», — отметил Сергей Кузнецов

Садик в Кунцевском районе рассчитан на 84 ребенка. Кроме групповых ячеек в здании будет работать бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также административно-бытовые помещения. Открытые террасы на уровне третьего этажа на эксплуатируемой кровле займут групповые площадки и теневые навесы.

Заказчик — ООО «Сарис».

Проектировщик — ООО «СтройПроект Делюкс».