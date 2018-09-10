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На западе Москвы построят детский садик с бассейном и открытыми террасами
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На западе Москвы построят детский садик с бассейном и открытыми террасами 

РИАМО + ещё 2 1 час назад
Фото: РИАМО
Детский садик площадью около 3 тысяч квадратных метров с бассейном и террасами откроется на улице Ярцевская в Москве, в здании смогут уместиться 12 групп, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Дошкольное учреждение будет находиться по адресу: улица Ярцевская, владение 6, корпус 2, в Кунцевском районе Западного административного округа. Это небольшое трехэтажное строение с фасадами, облицованными фиброцементными панелями белого, желтого и красного цвета», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, в учреждении смогут заниматься 12 групп: на первом этаже разместятся малыши от 1,5 до трех лет, на втором этаже — группы для детей до пяти лет, на третьем — самые старшие в возрасте от пяти до семи лет.
«При проектировании сада были учтены все требования, предъявляемые к современным учебным заведениям», — отметил Кузнецов.
Садик в Кунцевском районе рассчитан на 84 ребенка. Кроме групповых ячеек в здании будет работать бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также административно-бытовые помещения. Открытые террасы на уровне третьего этажа на эксплуатируемой кровле займут групповые площадки и теневые навесы.
Заказчиком строительства детского сада является ООО «Сарис». Проектировщик — ООО «СтройПроект Делюкс».
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