Лагерь «Океан» в Приморье планирует принять в 2019 году детей из 17 стран

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. / ТАСС /. Дети из 17 стран ожидаются в следующем году во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморье. Предполагается, что они примут участие в программах «Юный дипломат» и «Дети мира», сообщил в понедельник ТАСС директор центра Андрей Базилевский на Восточном экономическом форуме.

Расположенный на берегу Уссурийского залива центр «Океан» работает с 1983 года. Там отдыхают школьники со всей страны, в их числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте, творчестве. В 2018 году «Океан» отмечает 35-летний юбилей.

"В этом году на территории «Океана» пройдет фестиваль российско-китайской дружбы. Фестиваль проводится не только для того, чтобы ребята из Китая отдохнули, но и для того, чтобы они заинтересовались Россией и, возможно, определились с профессией. В летний период 2019 года в детском центре будут проходить программы «Юный дипломат» и «Дети мира», на которые мы ждем детей из 17 разных стран, не считая России и ее субъектов", — сказал Базилевский.

Он добавил, что в 2018 году в «Океане» отдохнули дети из 14 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Лаоса, Японии, Мьянмы, Франции, Сербии, Белоруссии, Казахстана. Всего в 2019 году «Океан» будет принимать детей по 52 образовательным программам на протяжении всего года без перерывов. Летом в центр сможет приехать приблизительно 2 тыс. детей, отметил Базилевский.

"В данный момент в «Океане» существует более 50 образовательных программ, которые поддерживаются нашими партнерами (их более 25), это государственные корпорации, ведущие вузы страны, крупные организации, заинтересованные в развитии кадрового капитала. В том числе на наши программы приезжают дети из других государств. Еще несколько лет назад география центра ограничивалась странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но уже в этом году к нам приезжали дети из 14 стран, включая страны Европы — Францию, Сербию. А в следующем году мы ожидаем приезд первой делегации с Африканского континента", — сообщил Базилевский.

По его словам, в «Океане» дети из других стран знакомятся с культурой России, изучают русский язык, занимаются совместно с ребятами из регионов России.