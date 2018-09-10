Абдулрашид Садулаев и другие дагестанские борцы навестили онкобольных детей 

Абдулрашид Садулаев и другие дагестанские борцы навестили онкобольных детейОлимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, а также чемпионы мира Магомедрасул Газимагомедов и Магомед Курбаналиев посетили онкологическое отделение Детской республиканской клинической больницы в Махачкале.
«Эти дети сражаются со страшным недугом, они нуждаются в позитивных эмоциях — только в такой атмосфере они могут отвлечься от больничных будней», — написал на своей странице в Инстаграм Абдулрашид Садулаев.
Титулованный вольник выразил надежду, что их приезд добавил ребятам много радости.
«Надеюсь, это придаст им сил и уверенности, вдохновит их! Тяжелая болезнь ребёнка — это испытание для родителей. Дай Аллах вам здоровья и терпения», — написал борец.