Детский сад на 84 места планируют построить в Кунцево

Детский сад на 84 места и площадью около 3 тыс. кв. м построят на ул. Ярцевская в районе Кунцево. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«В районе Кунцево построят новый детский сад. Дошкольное учреждение будет находиться по адресу: ул. Ярцевская, вл. 6, корп. 2, в районе Кунцево Западного административного округа. Садик рассчитан на 84 ребенка», — говорится в сообщении пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, трехэтажное здание рассчитано на 12 групп. На первом этаже будут размещаться дети в возрасте от 1,5 до трех лет, на втором — группы детей до пяти лет, а на третьем — старшие группы в возрасте от пяти до семи лет.

«Кроме групповых ячеек, в здании будет работать бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также административно-бытовые помещения. На уровне третьего этажа расположатся открытые террасы, где разместятся групповые площадки и теневые навесы», — добавили в столичном комитете.