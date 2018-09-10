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В Тверской области госпитализировали малыша, который выпил хлорку
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В Тверской области госпитализировали малыша, который выпил хлорку 

tvernews.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: tvernews.ru
9 сентября в Калязинском районе Тверской области 3-летний мальчик получил химические ожоги, выпив хлорсодержащую жидкость.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области, ребенок вместе с мамой гостил у бабушки в Калязинском районе. Он нашел бутылку с хлорсодержащей жидкостью в бане и по неосторожности отпил из нее. Его сразу доставили в больницу.
У ребенка диагностированы химические ожоги пищевода и ротовой полости. Он находится под присмотром врачей в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Следственный комитет проводит проверку.
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