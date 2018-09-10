В Тверской области госпитализировали малыша, который выпил хлорку 

9 сентября в Калязинском районе Тверской области 3-летний мальчик получил химические ожоги, выпив хлорсодержащую жидкость.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области, ребенок вместе с мамой гостил у бабушки в Калязинском районе. Он нашел бутылку с хлорсодержащей жидкостью в бане и по неосторожности отпил из нее. Его сразу доставили в больницу.
У ребенка диагностированы химические ожоги пищевода и ротовой полости. Он находится под присмотром врачей в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Следственный комитет проводит проверку.