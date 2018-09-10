В Губкинском детсад закрыт на карантин из-за энтеровируса

Ограничительные мероприятия введены в детском саду «Светлячок» из-за распространения энтеровирусной инфекции.

Как сообщила губкинская ТРК «Вектор», дошкольное учреждение закрыто до 13 сентября в соответствии с постановлением Роспотребнадзора

Отметим, что к энтеровирусным инфекциям наиболее восприимчивы маленькие дети. В качестве профилактики заболевания врачи рекомендуют соблюдать правила гигиены и тщательно мыть употребляемые в пищу фрукты и овощи.

В случае появления первых признаков заболевания следует обращаться за медицинской помощью.