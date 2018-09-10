Финансирование пособия на третьего ребенка в РФ вырастет на 20 млрд рублей

Москва, 10 сентября — «Вести. Экономика». Финансирование пособия на третьего ребенка в РФ увеличится на 20 млрд рублей с 2019 года. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на заседании президиума Госсовета РФ.

"Со следующего года мы переходим на другой уровень софинансирования. Если раньше регионы финансировали 70% от этой выплаты, а 30% — Федерация, то со следующего года Федерация берет на себя 70% этой выплаты. Поддержка увеличивается со следующего года по демографическим мерам на третьего ребёнка на 20 млрд рублей из федерального бюджета", — отметил Топилин.

С 2018 года изменен критерий участия регионов в программе по поддержке многодетных семей. Если до 2017 года в ней участвовали 50 субъектов, где рождаемость была ниже средней по России, то с 2018 года значение суммарного коэффициента рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) увеличено до двух. Таким образом, участниками программы стали Республики Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Северная Осетия — Алания, Астраханская, Иркутская, Омская, Свердловская, Челябинская области и Пермский край.

Размер ежемесячной выплаты на третьего ребенка устанавливается в субъекте с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В 2017 году в среднем по России он составлял 10 тыс. рублей в месяц. В Чукотском автономном округе он самый высокий в стране и составляет 22 тыс. рублей, самый низкий — в Белгородской области — чуть более 8 тыс. рублей.