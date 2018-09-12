Многоуровневый гараж планируют построить на западе Москвы 

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить участок на улице Авиаторов в Западном округе для строительства гаража на 150 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста. «Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 6 сентября 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: улица Авиаторов, рядом с домом 22/17 (ЗАО), для строительства гаража», — говорится в сообщении. По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, участок ориентировочной площадью 0,3 гектара будет передан инвестору в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов для строительства многоуровневого паркинга на 150 машино-мест. Предельная высота застройки — пять этажейГЗК также согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении данной территории. Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.. Многоуровневый паркинг на 150 мест могут построить на ул. Авиаторов. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась предоставить участок на ул. Авиаторов для строительства гаража, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). «Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, рядом с д. 22/17 (ЗАО) для строительства гаража», — говорится в сообщении. По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, участок ориентировочной площадью 0,3 га будет передан инвестору в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов для строительства многоуровневого паркинга на 150 машиномест. Предельная высота застройки — пять этажей. Уточняется, что ГЗК также согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении данной территории. В Москве планируют построить реабилитационно-медицинский центр. Реабилитационно-медицинский центр построят на Озерковской набережной в центре столицы, соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 6 сентября 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Озерковская набережная, владение 22-24 (ЦАО). «Площадь земельного участка составляет 0,3 гектара. В дальнейшем здесь планируется построить реабилитационно-медицинский центр. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 6 тысяч квадратных метров», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев. Земельный участок свободен от застройки. Реабилитационно-медицинский центр могут построить на Озерковской набережной. Реабилитационно-медицинский центр планируется построить в ЦАО, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). «Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Озерковская набережная, вл. 22-24 (ЦАО)», — говорится в сообщении. По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, площадь земельного участка составляет 0,3 га. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 6 тыс. кв. м. В настоящее время земельный участок свободен от застройки. На Озерковской набережной в Москве планируют построить медцентр. На Озерковской набережной в центре Москвы планируется построить реабилитационно-медицинский центр, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Его площадь составит около 6 тысяч квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки для адреса: Озерковская набережная, владение 22-24, говорится в сообщении. Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания, добавляется в пресс-релизе..
Это неполный текст новости