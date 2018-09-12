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Власти отказали инвестору в увеличении площади здания в центре Москвы
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Власти отказали инвестору в увеличении площади здания в центре Москвы 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве + ещё 5 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 6 сентября 2018 года приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Неглинная, владение 29, строение 4.
В настоящее время по указанному адресу расположен учебный корпус Московского финансово-юридического университета. Площадь объекта составляет свыше 3 170 квадратных метров.
«Инвестор планировал увеличить площадь объекта до 6 900 квадратных метров и, помимо учебного корпуса, разместить в нем общежитие. Градостроительно-земельная комиссия отказала инвестору, так как здание расположено в охранной зоне центральной части города Москвы», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константинн Тимофеев.
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