Власти отказали инвестору в увеличении площади здания в центре Москвы

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 6 сентября 2018 года приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Неглинная, владение 29, строение 4.

В настоящее время по указанному адресу расположен учебный корпус Московского финансово-юридического университета. Площадь объекта составляет свыше 3 170 квадратных метров.

«Инвестор планировал увеличить площадь объекта до 6 900 квадратных метров и, помимо учебного корпуса, разместить в нем общежитие. Градостроительно-земельная комиссия отказала инвестору, так как здание расположено в охранной зоне центральной части города Москвы», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константинн Тимофеев.