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Как Татьяна Навка, Криштиану Роналду и другие звезды провели выходные с детьми
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Как Татьяна Навка, Криштиану Роналду и другие звезды провели выходные с детьми 

Журнал ОК! 1 час назад
Несмотря на то что на дворе осень, эти выходные дни были поистине летними: на солнце погрелись, салют в день города посмотрели, с семьей ценные часы провели… Даже многие звезды отказались от командировок и концертов, чтобы посвятить время своим детям.
Например, семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова выбрала активный отдых. Знаменитая пара вышла на поле, чтобы «сразиться» со своими детьми в футбол. На самом же деле, их дочь Надежда училась бить по мячу. И это было очень забавно!
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой Надеждой, фото из Instagram
Не остались сидеть дома и Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес. Семейные выходные они провели в Монако, купаясь и загорая в теплом море. Фотоотчетом поделилась девушка легендарного футболиста. На кадрах также запечатлен Криштиану-младший, а остальные их дети, скорее всего, находились в этот момент с нянями.
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и сыном
В эту субботу, 8 сентября, вся семья Натальи Чистяковой-Ионовой собралась вместе, чтобы отметить день рождения дочери певицы — Веры. В честь 7-летия девочки мама и папа устроили ей вечеринку в стиле фильмов о Гарри Поттере.
Лионель Месси со своей женой Антонеллой Рокуццо и их тремя сыновьями — Тьяго, Матео и Чиро — также вышли на поле. Там они устроили фотосессию, которая продолжилась игрой в футбол босиком.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо с детьми
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