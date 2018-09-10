В роддоме района Щукино выдали 100 свидетельств о рождении детей

В родильном доме горбольницы №52 района Щукино выдали 100 свидетельств о рождении.

— В июле мы начали сотрудничать с отделом ЗАГС, и теперь можно получить свидетельство о рождении ребенка прямо в день выписки мамы и малыша. От мамы требуется по прибытии в роддом предоставить оригиналы паспортов родителей и свидетельства о заключении брака (при наличии), и главное — заранее определиться с именем ребенка, — рассказали в пресс-службе больницы.

Напомним, в родильном доме горбольницы №52 в день выписки можно получить свидетельство о рождении, а также справку о рождении для назначения пособия. Адрес роддома: улица Сосновая, дом 11. (мо)