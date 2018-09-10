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Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?
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Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей? 

Аргументы Недели 54 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Во всём мире дети начали отказываться от традиционных игрушек, предпочитая им гаджеты и навороченных роботов. Психологи бьют тревогу — это может привести к снижению интеллекта, творческих способностей и исчезновению коммуникативных функций. Один из создателей гаджетов, лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алфёров в видеоинтервью «Аргументам недели» на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ рассказал, что предупреждал об этом в своей нобелевской речи ещё в 2000 году. И вот как результат мы наблюдаем процессы асоциализации детей. В первом полугодии 2018 года продажи электронных игрушек выросли в мире на 43%. Американские же социологи констатировали, что дети от 7 до 13 лет не хотят в подарок игрушек, им нужен технологический гаджет. Игрушки напрямую влияют на развитие ребёнка. Возникает вопрос, зачем же тогда родители сами покупают своим чадам такие игрушки? В большей степени, они действительно думают, что в современном мире время традиционных игрушек прошло, да и к тому же руководствуются посылами рекламы. Не забываем и о том, что смартфоны и планшеты «успокаивают» детей, освобождая родителям время для собственных дел. Психологи говорят, что ребёнку для развития достаточно 5-7-ми игрушек. А погоня за количеством приводит к их обесцениваю и воспитывает из ребёнка агрессивного потребителя. В некоторых странах уже введены нормативы на временное общение ребёнка с электронными гаджетами.
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