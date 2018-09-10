В Хорошево-Мневниках провели фитнес-зарядку для детей

Специалисты центра досуга и спорта «Возрождение» района Хорошево-Мневники провели праздничную фитнес-зарядку для детей. Она была приурочена ко Дню города.

— Ростовая кукла собака помогала освоить азы фитнеса. За активное участие дети были награждены походом в боулинг-клуб на территории района, а остальным участникам достались наборы цветных мелков, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Веселые упражнения показывали специалисты ЦДС «Возрождение» Анастасия Нилова, Аурика Липовская и Денис Славин

Напомним, жители района могут записаться в кружки и секции в любой рабочий день с 10.00 до 20.00. ЦДС «Возрождение» находится по адресу улица Живописная, дом 3, корпус 1. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 947-09-73. (мо)