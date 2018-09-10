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В Волжском районе трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
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В Волжском районе трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом
Волга Ньюс
42 минуты назад
Женский форум
По данным источника в правоохранительных органах, дети отравились угарным газом в результате неправильного обращения с камином.
Уголовное дело пока не возбуждено, силовики проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.
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