Воспитанники «Каховских ромашек»побывали на празднике «Здравствуй, школа!» 

7 сентября Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина гостеприимно распахнула свои двери для детей из разных Центров семейного воспитания Москвы.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 воспитанников из 20 центров содействия семейному воспитанию столицы.
На один день Центр превратился в развлекательную площадку, где организовали развлечения на любой вкус: здесь выступали веселые клоуны, которые показывали фокусы, животные; ребятам делали аквагрим, запускали мыльные пузыри, показывали цирковое представление, катались на конных повозках, проводили чаепитие и вручение подарков. Самые маленькие подопечные «Каховских ромашек» отправились с сопровождающими в увлекательное путешествие. Ребята веселились и здорово проводили время. На территории Школы циркового искусства дети оценили представленные здесь образцы современной техники, находящейся на вооружении ГИБДД. В праздничном концерте выступили детский музыкальный театр «Домисольки», ведущий городской творческий коллектив цирковой кружок «Каскад» МБУК г. Москвы «ЦКИ „Меридиан“, ведущий городской творческий коллектив города Москвы Театральная студия „Звезда“, артист Цирка Никулина на Цветном бульваре В. Биляуэр и воспитанники Школы циркового искусства. Мероприятие завершилось праздничным столом, где детей угостили фруктами, мороженым, тортами и вручили полезные для школы подарки.