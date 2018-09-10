Воспитанники «Каховских ромашек»побывали на празднике «Здравствуй, школа!»

7 сентября Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина гостеприимно распахнула свои двери для детей из разных Центров семейного воспитания Москвы.

Всего в мероприятии приняли участие более 100 воспитанников из 20 центров содействия семейному воспитанию столицы.