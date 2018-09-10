Ещё
Воспитанники «Каховских ромашек»побывали на празднике «Здравствуй, школа!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники «Каховских ромашек»побывали на празднике «Здравствуй, школа!» 

Каховка 40 минут назад
Фото: Каховка
7 сентября Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина гостеприимно распахнула свои двери для детей из разных Центров семейного воспитания Москвы.
Всего в мероприятии приняли участие более 100 воспитанников из 20 центров содействия семейному воспитанию столицы.
На один день Центр превратился в развлекательную площадку, где организовали развлечения на любой вкус: здесь выступали веселые клоуны, которые показывали фокусы, животные; ребятам делали аквагрим, запускали мыльные пузыри, показывали цирковое представление, катались на конных повозках, проводили чаепитие и вручение подарков. Самые маленькие подопечные «Каховских ромашек» отправились с сопровождающими в увлекательное путешествие. Ребята веселились и здорово проводили время. На территории Школы циркового искусства дети оценили представленные здесь образцы современной техники, находящейся на вооружении ГИБДД. В праздничном концерте выступили детский музыкальный театр «Домисольки», ведущий городской творческий коллектив цирковой кружок «Каскад» МБУК г. Москвы «ЦКИ „Меридиан“, ведущий городской творческий коллектив города Москвы Театральная студия „Звезда“, артист Цирка Никулина на Цветном бульваре В. Биляуэр и воспитанники Школы циркового искусства. Мероприятие завершилось праздничным столом, где детей угостили фруктами, мороженым, тортами и вручили полезные для школы подарки.
Каховка: последние новости
Зюзинцы провели познавательные "Каникулы на Черноморском бульваре" В центре «Зюзино» первокласснику вручили подарки В центре «Зюзино» дети узнали о гаммах цветов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет95
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость38
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II4
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Назван лучший анимационный фильм
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение