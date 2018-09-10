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Юные богородцы приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
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Юные богородцы приняли участие в акции «Дети вместо цветов» 

Официальный сайт управы района Богородское 43 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Семиклассники школы №1360 стали участниками благотворительной акции.
В первый день нового учебного года ученики 7«А» класса 1360-й школы отказались от цветов, чтобы помочь неизлечимо больным детям. В итоге дети и их родители вместе с классным руководителем отказались от покупки многочисленных букетов, а сэкономленные деньги пожертвовали в пользу неизлечимо больных детей.
«Дети важнее цветов», — отметили в родительском комитете.
Отметим, что акция «Дети вместо цветов» проводится благотворительным фондом «Вера» и детским хосписом «Дом с маяком» уже не первый год. Всего в 2017 году было собрано 39 560 000 рублей. Все собранные средства, как и в предыдущие годы, пошли на поддержку тяжелобольных детей — подопечных детского хосписа «Дом с маяком» и подопечных детской региональной программы фонда «Вера».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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