День рождения Москвы отметили богородцы

Участниками праздничной программы, которая была посвящена Дню города, стали сотни жителей Богородского.

Дети и взрослые района Богородское в субботу, 8 сентября, посетили «Синичкин сквер», где досуговый центр «Богородское», образовательные и культурные учреждения района проводили для москвичей большую разнообразную программу.

На сцене в этот день блистали творческие коллективы «Экспресс» и «Падеграс», «Звездопад», школьные ансамбли и солисты. Здесь же были организованы мастер-классы: зумба, хип-хоп, шашки, шахматы, тестопластика, декоративно-прикладное творчество, настольный теннис, футбол. Свои занятия организовали и сотрудники центра соцобслуживания, и библиотеки №74. Любой желающий мог тут же записаться в секцию досугового центра или узнать о новинках библиотеки, о программе «Московское долголетие». Для малышей работали надувные горки, проводились веселые эстафеты.

Два часа праздника пролетели как одно мгновение. Дети и взрослые еще долго не расходились. Главный московский праздник объединил и сплотил жителей Богородского. А дети благодарили организаторов за подарки и весело проведенное время в ясную солнечную погоду, которая также поздравила жителей столицы с Днем города.