Тверская область получит более 437 млн рублей из федерального бюджета на строительство шести новых детских садов 

Тверской области выделили из федерального бюджета более 437 млн рублей межбюджетных трансфертов на создание в 2018 и 2019 годах дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Средства будут направлены на строительство в тверском регионе шести новых детских садов. Учреждения появятся в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В целом предполагается ввести 800 новых мест для дошкольников.
В прошлом году в Тверской области начал работу детский сад на 100 мест в поселке Хотилово Бологовского района. Идёт дальнейшее развитие образовательного комплекса в Хотилово — создание пристройки к школе с начальными классами, спортзалом и информационно-библиотечным центром, а также спортивной площадки.
В 2016 году в поселке Чуприяновка Калининского района начал работу детский сад на 110 мест, строительство которого было возобновлено по поручению Губернатора Игоря Рудени весной того же года. На завершение работ, начатых в 2014-м, было направлено 75 млн рублей из областного и муниципального бюджетов, сообщает правительство Тверской области.