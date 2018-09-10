Тверская область получит более 437 млн рублей из федерального бюджета на строительство шести новых детских садов

Дмитрием Медведевым. Тверской области выделили из федерального бюджета более 437 млн рублей межбюджетных трансфертов на создание в 2018 и 2019 годах дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. Соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ

Средства будут направлены на строительство в тверском регионе шести новых детских садов. Учреждения появятся в Твери, Торопце, Старице, посёлке Калашниково Лихославльского района, посёлке Ривицкий Максатихинского района. В целом предполагается ввести 800 новых мест для дошкольников.

В прошлом году в Тверской области начал работу детский сад на 100 мест в поселке Хотилово Бологовского района. Идёт дальнейшее развитие образовательного комплекса в Хотилово — создание пристройки к школе с начальными классами, спортзалом и информационно-библиотечным центром, а также спортивной площадки.