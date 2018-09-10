Ещё
На Ямале открыли новый детский сад
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ямале открыли новый детский сад 

РИА «ФедералПресс» 17 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Детский сад «Рыбка», площадь которого составляет 2 тыс. метров, открылся в поселке Тазовский. Новый детский сад будут посещать более 100 детей, сообщили в правительстве ЯНАО.
Первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков выступил на открытии с торжественной речью.
«В детском саду наши дети делают первые шаги в большой мир, получают новые знания, навыки и опыт, — сказал он. — Пусть в нем царит атмосфера радости, творчества и счастья и всегда звучит задорный детский смех!»
В здании два этажа, которые оснащены современным оборудованием. Здесь разместятся помещения шести групп для детей, большие музыкальный и физкультурный зал, а также прогулочные веранды с зимним садом.
Сейчас детский сад посещают только 27 детей. Заведующая детским садом Елена Шабашева рассказала, что многие семьи сейчас находятся в отпуске, поэтому посещаемость маленькая. По ее словам, детсад посещают малыши 2016-2017 годов рождения. Сейчас они проходят период адаптации и находятся в саду с родителями.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Датский музыкант попытался угнать велосипед в Сочи В Башкирии жестокая няня заплатит штраф Тюменские специалисты поделились опытом воспитания детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет95
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость38
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II4
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Назван лучший анимационный фильм
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
01:55
Как выглядели звезды в школе
Звёзды
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение