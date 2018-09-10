На Ямале открыли новый детский сад

Детский сад «Рыбка», площадь которого составляет 2 тыс. метров, открылся в поселке Тазовский. Новый детский сад будут посещать более 100 детей, сообщили в правительстве ЯНАО.

Первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков выступил на открытии с торжественной речью.

«В детском саду наши дети делают первые шаги в большой мир, получают новые знания, навыки и опыт, — сказал он. — Пусть в нем царит атмосфера радости, творчества и счастья и всегда звучит задорный детский смех!»

В здании два этажа, которые оснащены современным оборудованием. Здесь разместятся помещения шести групп для детей, большие музыкальный и физкультурный зал, а также прогулочные веранды с зимним садом.

Сейчас детский сад посещают только 27 детей. Заведующая детским садом Елена Шабашева рассказала, что многие семьи сейчас находятся в отпуске, поэтому посещаемость маленькая. По ее словам, детсад посещают малыши 2016-2017 годов рождения. Сейчас они проходят период адаптации и находятся в саду с родителями.

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