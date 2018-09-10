Центр помощи семье помог собрать детей в школу

Ежегодная общегородская акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» прошла в том числе и на базе Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово».

К благотворительной акции присоединились свыше 15 организаций, депутаты Госдумы Мосгордумы , управы районов Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, а также их жители. Цель акции состоит в том, чтобы любой мог подарить школьные вещи детям из нуждающихся семей.

В честь успешного завершения акции ЦСПСиД «Измайлово» организовал праздник для первоклассников, для которых и собирали помощь. Детвору поздравили представители управы района Измайлова, Госдумы, включая Александра Алаторцева, помощника депутата Антона Жаркова . Они поблагодарили всех участников акции. Директор ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» Наталия Рыбакова призвала ребят быть уверенными в себе, следуя за своей целью в жизни.

Акция проводится более пяти лет.