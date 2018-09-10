Центр помощи семье помог собрать детей в школу 

Ежегодная общегородская акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» прошла в том числе и на базе Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово».
К благотворительной акции присоединились свыше 15 организаций, депутаты Госдумы и Мосгордумы, управы районов Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, а также их жители. Цель акции состоит в том, чтобы любой мог подарить школьные вещи детям из нуждающихся семей.
В честь успешного завершения акции ЦСПСиД «Измайлово» организовал праздник для первоклассников, для которых и собирали помощь. Детвору поздравили представители управы района Измайлова, Госдумы, включая Александра Алаторцева, помощника депутата Антона Жаркова. Они поблагодарили всех участников акции. Директор ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» Наталия Рыбакова призвала ребят быть уверенными в себе, следуя за своей целью в жизни.
Акция проводится более пяти лет.