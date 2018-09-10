«Заработай сам!»: итоги подростков за лето

Нынешнее лето для ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» выдалось активным. Некоторые из подопечных ребят приняли участие в проекте Агентства социального развития — Бюро фриланс занятости подростков «Заработай сам!».

Этот проект пришелся по вкусу всем его участникам и получил активный отклик в среде подростков. Он дает уникальную возможность для каждого из школьников включиться в профессиональную деятельность и найти себя, самоопределиться. Наметить для себя пути жизненного и профессионального развития. В течение лета дети активно обучались и тренировались в направлениях, которые сами выбрали для себя.

Каждый подросток по итогам обучения смог исполнить свой листок желаний, а те, кто наиболее активно проявил себя, еще получил и приглашение официально трудоустроиться в «АСР».

Специалисты ЦСПСиД «Измайлово» выразили благодарность организаторам проекта Бюро фриланс занятости подростков «Заработай сам!», отметив эмоциональный подъем ребят, участников проекта, их положительные внутренние перемены, благодаря которым дети смогли поверить в себя и свои силы.