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«Заработай сам!»: итоги подростков за лето
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«Заработай сам!»: итоги подростков за лето 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Нынешнее лето для ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» выдалось активным. Некоторые из подопечных ребят приняли участие в проекте Агентства социального развития — Бюро фриланс занятости подростков «Заработай сам!».
Этот проект пришелся по вкусу всем его участникам и получил активный отклик в среде подростков. Он дает уникальную возможность для каждого из школьников включиться в профессиональную деятельность и найти себя, самоопределиться. Наметить для себя пути жизненного и профессионального развития. В течение лета дети активно обучались и тренировались в направлениях, которые сами выбрали для себя.
Каждый подросток по итогам обучения смог исполнить свой листок желаний, а те, кто наиболее активно проявил себя, еще получил и приглашение официально трудоустроиться в «АСР».
Специалисты ЦСПСиД «Измайлово» выразили благодарность организаторам проекта Бюро фриланс занятости подростков «Заработай сам!», отметив эмоциональный подъем ребят, участников проекта, их положительные внутренние перемены, благодаря которым дети смогли поверить в себя и свои силы.
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