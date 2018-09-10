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Более 500 ребят из Подмосковья отправятся на пятую смену в детский лагерь в Туапсе
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Более 500 ребят из Подмосковья отправятся на пятую смену в детский лагерь в Туапсе 

РИАМО + ещё 3 19 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках подмосковной оздоровительной кампании 2018 года на пятую смену детского лагеря «Радуга» в Туапсе отправятся 520 школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Сегодня вечером ребята отправятся в детский оздоровительный лагерь «Радуга». Помимо отдыха и оздоровления в лагере также запланированы образовательные мероприятия, чтобы дети не пропустили школьную программу», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Всего в летнюю оздоровительную кампанию текущего года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут более 8,5 тысяч детей из Подмосковья.
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