Как выбрать правильно зубную пасту и щетку

Часто на своем приеме родители просят дать совет по поводу зубной пасты для ребенка. С фтором или без, с кальцием или с травами? А что насчет вкусовых добавок — вредные ли они? Недавно я стала невольным свидетелем разговора двух мам на детской площадке. Они обсуждали зубные пасты и сам процесс чистки зубов. На вопрос одной мамы, как выбирать зубную пасту для ребенка, вторая ответила с безразличием, что она выбирает исключительно по вкусу. Вернее, получается, ее ребенок выбирает, какую пасту он будет «есть», а какая ему не по вкусу. Я была сильно расстроена, так как, конечно, это проблема не только безграмотности родителей, но и детского стоматолога, который ведет ребенка. И в его обязанности входит как минимум обучение ребенка чистке зубов и просвещение родителей на предмет выбора пасты и зубной щетки. Давайте разбираться, как же выглядят идеальная зубная щетка для ребенка и безопасная зубная паста.

Выбор зубной щетки

Зубную щетку выбираем правильного размера и правильной формы в соответствии с возрастом ребенка.

Ручка щетки должна быть удобной для маленькой руки ребенка.

Размер самой рабочей части — головки щетки — должен быть таким, чтобы не заполнять всю полость рта ребенка. Длина головки выбирается в соответствии с возрастом ребенка. Многие бренды выпускают щетки с силиконовыми щетинками для чистки самых первых зубов до года. Такие щетки необходимы для привыкания ребенка к чистке и предотвращения травматизации десны. Но ведь у многих детей к году во рту уже по 4-8 зубов. И силиконовая щетка тут не справится. Поэтому смело покупайте ребенку сразу зубную щетку с волокнами на рабочей части. Итак, чем меньше ширина рабочей части головки — тем лучше. Ориентируйтесь на то, что для взрослых рекомендуется головка щетки на ширину не более 2,5 зуба. Поэтому сильно на градацию по возрасту не ориентируйтесь. В любом случае это получатся щетки 0…3+ или от года. Когда ваш ребенок начнет сам пытаться чистить зубы, можно приобрести щетку с ограничителем, для избежания травм.

Щетинки на рабочей части щетки должны быть расположены перпендикулярно головке щетки, без направлений крис-крос и резиновых вставок для десны. Жесткость щетинок выбираем соответственно возрасту: до 5 лет — очень мягкой жесткости, 5-12 лет — мягкой жесткости, детям старше 12 — средней жесткости. Используем щетку с синтетическим волокном, так как на ней скапливается меньше бактерий, а также есть индикатор замены щетки.

Замену зубной щетки необходимо проводить один раз в два месяца.

Электрическая зубная щетка. Такую щетку можно приобрести своему ребенку с трех лет. Рекомендации по головке такие же, как и для обычной щетки. Они удобны наличием временного индикатора чистки, некоторые даже имеют блютус и интерактивное приложение, которое, синхронизируясь с зубной щеткой, в игровой форме учит ребенка чистить зубы. В общем, любые развлечения за ваши деньги, родители.

Определяемся с зубной пастой

Вредные вещества, которых не должно быть в составе зубной пасты: парабены, красители, ароматизаторы, лаурилсульфат натрия (SLS, ПАВ), пропиленгликоль, триклозан, содиум кокосульфат, полиэтиленгликоль (PEG), оксибензол, окись алюминия, лактат алюминия, фтор (монофторфосфат, фторид натрия, фторид олова, аминофторид).

Зубную пасту выбираем соответственно возрасту ребенка. Контролируем, чтобы ребенок не ел пасту, так как часто для самых маленьких делают вкусные пасты, вызывая пищевой интерес ребенка. Заглатывание пасты опасно при наличии в составе фтора, так как может привести к флюорозу эмали.

Фтор. Пасту с фтором может назначить только стоматолог, и то при наличии первых признаков начального кариеса. В районах с нормальным содержанием фтора в воде использовать пасты с фтором не рекомендуется. Выбирайте кальцийсодержащие пасты. Тем более что суточную норму фтора можно получить, съев 3 яблока, выпив минеральной воды или зеленого чая. В районах с низким содержанием фтора в воде лучше использовать пасту, содержащую 500 ppm фтора для детей до 2 лет. С 2 до 6 лет содержание фтора должно быть 1000 ppm. Детям от 6 лет и взрослым — 1450 ppm.

Маркер-полоска на тюбике зубной пасты должна быть обязательно синего или зеленого цвета. Только такие пасты не содержат вредных веществ.

Дорогие родители, при покупке средств гигиены для своего ребенка ориентируйтесь не на модный дизайн и пышную рекламу, а читайте состав пасты. Зубную же щетку выбирайте по принципу «чем проще, тем лучше». И узнайте насчет качества фторирования воды, чтобы не переусердствовать с фтором.