Минздрав Крыма: обращений в больницы Армянска за сутки не зафиксировано

АРМЯНСК, 10 сентября. / ТАСС /. Обращений жителей Армянска за последние сутки в медицинские учреждения не было, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

Пиковое число обращений было зафиксировано с 4 сентября по 5 сентября, когда за медпомощью обратился 41 человек, из них 29 взрослых и 12 детей отметили в пресс-службе.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.