Минздрав Крыма: обращений в больницы Армянска за сутки не зафиксировано 

АРМЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Обращений жителей Армянска за последние сутки в медицинские учреждения не было, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.
Пиковое число обращений было зафиксировано с 4 сентября по 5 сентября, когда за медпомощью обратился 41 человек, из них 29 взрослых и 12 детей отметили в пресс-службе.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным исследований, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.
Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода «Крымский Титан» в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным минобразования Крыма, учащиеся 2 — 11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей.