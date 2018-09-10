Ещё
В Кузьминках для детей состоялся городской праздник «Здравствуй, школа!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кузьминках для детей состоялся городской праздник «Здравствуй, школа!» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Городской праздник «Здравствуй, школа!» состоялся на базе Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина в Кузьминках.
Гостями стали первоклассники и учащиеся младших классов, которые воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также взрослые — те, кто готов стать приемным родителем или опекуном. В мероприятии принял участие префект ЮВАО Андрей Цыбин, который отметил важность проведения подобных праздников.
С Днем знаний ребят поздравил и начальник Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Карпов и рассказал им об основных нормах безопасности в повседневной жизни. Памятные подарки и незаменимые элементы безопасности — световозвращатели — вручили детям и представители ГИБДД по Москве. В рамках мероприятия были проведены подвижные игры, викторины по Правилам дорожного движения, а также концертная программа с участием детских творческих коллективов и воспитанников ЦССВ имени Ю. В. Никулина. На площадке был представлен штабной автобус Управления ГИБДД Москвы. Для детей провели полезные беседы по соблюдению ПДД и организовано чаепитие. Также на территории учреждения была организована выставка ретро-автомобилей и мотоциклов Госавтоиснпекции. (ск)
Управа района Кузьминки: последние новости
Новый детский сад на 225 мест появился в ЮВАО День открытых дверей организуют в одном из родильных домов ЮВАО На улице Юных Ленинцев проведут акцию «Улицы мира»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро целоваться будет некому»15
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость40
«Мне не нужен красивый мальчишка»16
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину10
Мать променяла дочь на жилье и ничуть не жалеет100
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
08:36
Как наш мозг дурачит нас
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение