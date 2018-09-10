Гулять час в день и отдых без телефона. Врач о том, как ребенку не болеть

Традиционно с началом учебного года и похолоданием дети начинают чаще болеть. Врач-педиатр Воронежской городской клинической поликлиники №1 Галина Анцупова дала советы родителям, как защитить ребенка от нежелательных вирусов и какими способами поддерживать его иммунитет.

Правильная гигиена

«Нужно помнить, что бактерии передаются не только воздушно-капельным путем, но еще и контактным — через грязные руки, волосы, одежду. Поэтому, как только приходим домой с улицы, моем лицо и руки и переодеваемся в домашнюю одежду. Волосы девочки должны быть в прическе, чтобы меньше бактерий передавалось».

Проветривание помещения

«Обязательно проветривайте помещение. Ребенка нельзя держать постоянно в «тепличных условиях», иначе у него будет снижен иммунитет. Причем кондиционирование и проветривание — это не одно и то же. В дешевых кондиционерах, наоборот, скапливаются вирусы и бактерии. Только благодаря проветриванию в комнате не скапливаются инфекции, и поступает кислород. Если летом форточки открыты постоянно, то зимой стараемся проветривать помещение каждые три-четыре часа. Обязательно нужно открывать окно за полчаса до сна, хотя бы на 10 минут».

Ежедневные прогулки

«Если с маленькими детьми родители гуляют каждый день и довольно долго, то школьники, чаще всего, проводят на улице недостаточно времени. В основном, школьники живут в режиме «школа, дом и, возможно секции». Но этого мало. Необходимо проводить не менее часа-полтора в день в активных прогулках, чтобы у ребенка была физическая нагрузка. Это способствует развитию мышечной массы и поддержанию иммунитета. Если раньше дети больше времени проводили на улицах, то сегодня все чаще они сидят дома в планшетах и телефонах».

Телевизор — не отдых

«Если ребенок израсходовал свою энергию на компьютер или телевизор, то на рост и созревание ее остается намного меньше. Но родители не связывают одно с другим. Многим кажется, что за телевизором ребенок отдыхает. Но это далеко не так. Отдыхать лучше всего активно. Сидеть за компьютером или у телевизора лучше по минимуму. По медицинским показателям здоровому ребенку до 12 лет можно пользоваться электронными устройствами 40 минут–час в день, но обязательно с перерывами. После 12 лет — полтора-два часа. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то о таком времяпровождении лучше забыть совсем».

Правильная осанка

«Периодически толкать ребенка и говорить ему, чтобы он ровненько ходил и сидел, недостаточно. Если ему сказать 20 раз за день: «Держи спину», ребенок поставит барьер и перестанет вас воспринимать. Самый простой и дешевый способ приучить ребенка сидеть прямо — это держать за спиной палку, «продев» ее между рук. Если делать это упражнение систематически, мышцы ребенка привыкнут, и у него выработается рефлекс держать спину прямо».

Семейный пример

«К сожалению, сегодня многие родители заняты зарабатыванием денег, и на воспитание ребенка у них остается мало времени. А ведь дети во всем опираются на личный пример. В семье должно быть понимание физической активности, правильного питания и т.д.»

Сбалансированное питание

«Иммунитет зависит, в первую очередь, от кишечника. Поэтому нельзя злоупотреблять фастфудом и сладостями. Правильное, сбалансированное питание — это залог здоровья. Лучше всего делать упор на приготовленную в домашних условиях пищу, а не замороженную или купленную в магазине. По возможности, старайтесь не хранить долго приготовленное блюдо. Чем дольше оно лежит, тем меньше от него пользы».

Меньше стрессов

«Состояние здоровья ребенка зависит и от стрессов. Я всегда советую учителям не страшить и не запугивать детей. Если дома родители стараются поддержать ребенка, то в школе очень часто говорят: «Не будете учиться на отлично, не сдадите ЕГЭ». Конечно, надо хорошо учиться, но запугивание — это не метод воздействия на ребенка. В школе и в семье не должно быть эмоционального давления на ребенка. Отношения должны быть доверительными с самого юного возраста».

Лекарственная терапия

«Один из методов профилактики простудных заболеваний — это лекарственная терапия. Это могут быть поливитамины (особенно группы B и C), противовирусные препараты, которые используются не только для лечения, но и для профилактики, а также лекарства, влияющие на иммунную систему».