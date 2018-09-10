Центр «Диалог наук» ждет желающих на мастер-класс по английскому языку 

Центр «Диалог наук» 12 сентября 2018 года в ходе Дня открытых дверей проведёт мастер-класс по английскому языку для детей 7 — 12 лет.
На данных занятиях ребёнок сможет научиться произносить первые звуки и первые слова на английском языке. Вместе с педагогом программы «Английский язык — путь к познанию мира» Еленой Юрьевной Шилиной дети смогут выучить несложную скороговорку и попробуют придумать свои. Урок пройдёт с 16:00 до 17:00. Занятия буду проходить по адресу: Москва, Университетский проспект, дом 5.