В Екатеринбурге родился пятый ребенок-«талисман» ЭКСПО-2025

В столице Урала появился на свет мальчик — один из семерых детей, который откроет международную выставку ЭКСПО-2025, если Екатеринбург выиграет в конкурсе. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.

Накануне Максима (так назвали ребенка) зарегистрировали в ЗАГСе Желехнодорожного района города Екатеринбурга. Кроме свидетельства о рождении № 2025, мальчик получил памятный подарок, а его родители — поздравления.

Напомним, первой из группы детей, которым будет суждено открыть ЭКСПО-2025, появилась на свет Кристина, зарегистрированная 17 июля в ЗАГСе Верх–Исетского района. После нее, 20 июля, в Орджоникидзевском районе зарегистрировали Полину. 7 августа в Чкаловском районе выдали свидетельство о рождении Милане, а четвертым стал Федор — его зарегистрировали 15 августа.

Фото:pexels.com