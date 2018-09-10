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В Екатеринбурге родился пятый ребенок-«талисман» ЭКСПО-2025
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В Екатеринбурге родился пятый ребенок-«талисман» ЭКСПО-2025 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В столице Урала появился на свет мальчик — один из семерых детей, который откроет международную выставку ЭКСПО-2025, если Екатеринбург выиграет в конкурсе. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.
Накануне Максима (так назвали ребенка) зарегистрировали в ЗАГСе Желехнодорожного района города Екатеринбурга. Кроме свидетельства о рождении № 2025, мальчик получил памятный подарок, а его родители — поздравления.
Напомним, первой из группы детей, которым будет суждено открыть ЭКСПО-2025, появилась на свет Кристина, зарегистрированная 17 июля в ЗАГСе Верх–Исетского района. После нее, 20 июля, в Орджоникидзевском районе зарегистрировали Полину. 7 августа в Чкаловском районе выдали свидетельство о рождении Милане, а четвертым стал Федор — его зарегистрировали 15 августа.
Фото:pexels.com
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