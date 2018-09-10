Спасти Ираклия не удалось. Мальчик из Дзержинска умер в больнице Тбилиси

История началась этим летом. Родители повезли маленького Ираклия к родственникам отца в Грузию. Там у него неожиданно обнаружилась непроходимость кишечника. Была проведена экстренная операция, но она дала осложнение — у мальчика образовались тромбы.

У родителей была надежда, что они смогут перевезти ребенка в Москву или в Нижний Новгород, чтобы российские врачи смогли решить эту проблему. Родители ребенка обращались за помощью в различные российские органы власти и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой . Она обещала решить вопрос.

Однако в конце августа Ираклию стало хуже, и его перевели на экстренную операцию в другую больницу.

— Ираклия забрали на срочную операцию, — сообщила нам активистка дзержинского объединения «Мама может» Екатерина Лепехина, которая помогала собирать средства на оплату лечения ребенка за рубежом. — Вчера они перевелись в кардиоклинику в Грузии, чтобы решать там вопрос по операции. Наши врачи и государство так ничем и не помогли, а время шло, и становилось только хуже!

Вечером 9 сентября, на своей страничке в социальной сети мама мальчика написала, что его не стало.

— Сегодня от меня ушел самый родной для меня человечек. Я всегда буду помнить тебя ты в моем сердце. Я сильно-сильно люблю тебя.

Друзья семьи рассказали, что в последние дни у мальчика было ухудшение состояния здоровья и он впал в кому.

— Ираклию даже МРТ не могли сделать из-за очень низкого давления, рассказала знакомая семьи Екатерина Лепехина. — Сейчас у Наташи, кроме такого горя, еще и большие долги за лечение. В одной клинике они должны заплатить 748 тысяч рублей, а во второй — сумму пока не озвучили, и неизвестно нужно ли будет оплачивать две последние операции и пребывание там Ираклия. Сейчас собрано меньше половины от озвученной суммы.

Похоронить мальчика родители решили в Грузии 13 сентября.