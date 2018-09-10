Родительские собрания прошли в Центре «Лидер» 

После завершения первых дней учебы, в Центре «Лидер» прошли родительские собрания в объединениях и группах, а 7 сентября прошло общее собрание для родителей первого года обучения.
Директор Центра «Лидер» Татьяна Николаевна Самарина смогла рассказать родителям об образовательном учреждении его традициях и ежегодных мероприятиях, правилах поведениях детей и родителей, педагогах и оснащении учебных кабинетов. После собрания, Татьяна Николаевна предложила родителям обращаться к ней и педагогам Центра по любым вопросам.