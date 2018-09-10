В Балтийске с весны нет детского стоматолога

В Балтийске детям с весны недоступны стоматологические услуги. Об этом «Клопс» рассказал главврач ЦГБ Владимир Пикалов.

"Детского стоматолога у нас нет где-то с мая, — отметил он. — Мы над этим работаем, вывесили на сайте — некоторые уже откликались, приезжали, смотрели. Пока жители могут обратиться в любую клинику, где есть система ОМС и детский стоматолог: в Светлом, Калининграде. Надеемся, что стоматолог появится".