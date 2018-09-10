Русская «Калинка» для зарубежного гостя: как «Артек» принял Ронни Ромеро

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. В международном детском центре «Артек» прошла творческая встреча с вокалистом легендарной рок-группы «Rainbow» Ронни Ромеро, в которой приняли участие 500 юных хоровиков со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе МДЦ.

Полтысячи юных артековцев — участники Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», финал которого проходит в 10-ю смену в детском центре.

"Ронни исполнил несколько рок-баллад, рассказал артековцам о любимой музыке и о том, что его вдохновляет. А дети научили музыканта фразе «Привет, Артек!» и всем сводным хором спели гостю «Калинку», — рассказали в пресс-службе.

Вокалист рок-группы «Rainbow» Ронни Ромеро в МДЦ «Артек»

Как отметил директор МДЦ Алексей Каспржак , в эту смену в детском центре проходит несколько музыкальных и танцевальных тематических программ. И для детей приглашение зарубежного исполнителя — возможность окунуться в мир популярной музыки и лично пообщаться со своим кумиром.

"Ронни достаточно известный музыкант в своем жанре и в эти дни он гастролирует по Крыму, поэтому мы его пригласили. Ребенку, чтобы составить о чем-то представление, нужно увидеть один раз, нежели много раз услышать. «Metallica», «Rainbow» — это классика современной рок-музыки, и об этом надо знать", — сказал Каспржак.

Дети в МДЦ «Артек» исполняют песню «Калинка» для вокалиста рок-группы «Rainbow» Ронни Ромеро

В свою очередь иностранный гость поблагодарил за душевный прием и отметил, что аналогов «Артеку» в Европе он не встречал. «Артек» — очень красивое место, близко к морю, что добавляет положительных эмоций. На самом деле, таких лагерей в Испании, откуда я родом, да и вообще в Европе нет. Там такого не увидишь! Поэтому наслаждайтесь временем, проведенным здесь, и будьте счастливы. Видеть столько счастливых людей очень приятно", — отметил музыкант.

Он признался, что самым неожиданным для него сюрпризом стало массовое исполнение русской народной песни «Калинка». «Она в исполнении детей — это было неожиданно. Я думал, споют два-три ребенка. Но когда все трибуны встали, это было здорово», — добавил Ронни Ромеро.

Вокалист рок-группы «Rainbow» Ронни Ромеро с детьми в МДЦ «Артек»

Крым покорил музыканта. Во время гастролей по полуострову он отметил для себя много «интересных и красивых мест», куда бы хотел вернуться в качестве туриста.

"Здесь много интересного, много красивых мест. Но жизнь гастролирующего музыканта — это не экскурсия. Это плотная занятость в течение дня, репетиции, подготовка к концертам. Однажды я бы хотел вернуться сюда, как турист", — подытожил музыкант.