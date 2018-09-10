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Первый фестиваль «Супер дети» прошёл на выходных в Ставрополе
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Первый фестиваль «Супер дети» прошёл на выходных в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль-ярмарка «Супер дети» впервые прошёл в Ставрополе 8 сентября. STAV.AIF.RU выступил информационным партнёром нового городского праздника.
На сцене парка Победы выступили воздушные гимнастки, танцовщицы, маленькие балерины и барабанщики. Ученики школы ментальной арифметики показали высокую скорость устного счёта, а преподавательница логоритмики провела мастер-класс для детей с дефектами дикции.
Выставочные павильоны также пользовались спросом у гостей. Десятки предпринимателей получили возможность рассказать о своих товарах и услугах заботливым ставропольским родителям. Они рассказывали о медицинских ноу-хау, танцевальных школах, спортивных секциях, кружках робототехники. На фестивале работали мастерицы детской парикмахерской, продавцы современных игрушек, организаторы квестов и праздников.
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